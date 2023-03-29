قضية الأمل على خشبة مسرح مهرجان الشهيد يكتا هركول

شهدت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الشهيد "يكتا هركول" للمسرح في نسخته السادسة على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، عرض مسرحية بعنوان "الذي لا يأتي" من إعداد وإخراج عبد الجابر حبيب، وسيناريو رياض عصمت، وتمثيل فرقة المسرح التابعة لمركز محمد شيخو للثقافة والفن.

يتناول نص المسرحية التي قدمت باللغة الكردية، قضية الهجرة، من خلال شخصين يغادران بلدهما ويلجأان إلى بلد أخر، وتظهر المسرحية أحداث يواجهانها خلال هجرتهما، وأوضاع ومعاناة اللاجئين والمغتربين في المهجر.

محور المسرحية هو قضية الأمل، وكيفية التغلب على المعاناة، ثم ضرورة البحث عن الحل الذي يكمن في التسلح بالأمل من أجل الخلاص، والتخلي عن حالات ضعف الشخصية والانهزام والانهيار النفسي والعصبي.

المحاضرة

بعد الانتهاء من عرض المسرحية، تم إلقاء محاضرة بعنوان "دور المسرح في حماية ثقافة الشعوب" من قبل المسرحي آكين روني، لفت فيها الانتباه إلى كيفية التسلح بالفن في تقوية تماسك الشعوب وحماية الثقافات.

وعرف روني خلال المحاضرة جوهر مصطلحي الثقافة والفن، بالقول إنهما "الذهنية والأخلاق واللغة والسياسية والاقتصاد"، كما أشار إلى تأثير المسرح بالقول: "للمسرح تأثير كبير على المجتمعات".

روني نوه إلى استخدام سلطة الفن كأداة للتأثير على المجتمع، قائلاً: "هناك فن من صنع السلطة، وفن من صنع الإنسان نفسه، فن الإنسان رسالته وهدفه الرئيس هو توعية المجتمع وتعزيز تكاتفهم، أما فن الرأسمالية فهو يهدف إلى إضعاف الإنسان وتجزئة المجتمعات وصهر الثقافات".

آكين روني أشار إلى مستوى الفن في المنطقة، وأضاف: "يشهد الفن في المنطقة ضعفاً نوعاً ما، فإلى الآن يتم ترجمة العديد من المسرحيات من اللغات الأخرى، بدلاً من كتابة مواضيع مسرحياتنا بأنفسنا".

فيما من المقرر أن يتم عرض مسرحية أخرى بعنوان "هجرة النوارس البرية" في تمام الساعة الـ 03:00 عصراً.

(س أ/آ)

ANHA