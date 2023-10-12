قدّم أهالي إقليم الفرات واجب العزاء لذوي الشهيدين علي عثمان وأورهان محو

أقام مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات مراسم عزاء للشهيدين من قوات مكافحة المخدرات، علي محمد عثمان وأورهان حسين محو، اللذان استُشهدا جراء قصف دولة الاحتلال التركي على أكاديمية القوات في ديرك في الـ 8 من تشرين الأول الجاري.

ونُصبت خيمة العزاء في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، وتوافد إلى الخيمة التي عُلقت فيها صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، المئات من أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات وعناصر قوى الأمن الداخلي.

وبعد الوقوف دقيقة صمتٍ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الفرات بوزان خليل كلمةً، تقدم خلالها بالعزاء لذوي الشهيدين، وسلط الضوء على الهجمات العنيفة التي تشنها دولة الاحتلال التركي.

وألقت الإدارية في مؤتمر ستار في إقليم الفرات مجيدة حسو كلمة قدمت فيها العزاء لذوي الشهداء الـ 29 الذين استشهدوا في هجوم 8 تشرين الأول الجاري، وقالت: "لقد ضحى الشهداء بأرواحهم في سبيل حرية شعب كردستان، وكما نعلم إننا الآن في شهر المؤامرة، لذا فإن هذا الهجوم يُعد استمراراً لها، لكننا سنناضل حتى النهاية".

وألقى عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري (PDKS)، كيلو عيسى، كلمة باسم الأحزاب السياسية، وقدّم بالعزاء لذوي الشهيدين، وأشار إلى أن المنطقة تشهد مرحلة حرجة وقال: "سنناضل ضد العدو في سبيل حرية شعبنا على الدوام".

واختُتمت المراسم بترديد شعار "الشهداء خالدون".

(ر)

ANHA