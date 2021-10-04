قد يخرج عن الخدمة خلال شهر...سد الفرات يفقد نحو ثلث مخزونه المائي

تواصل دولة الاحتلال التركية حبس مياه نهر الفرات، حيث تراجعت نسبة الوارد المائي من مياه النهر إلى 200 متر مكعب، ما سبّب عجزاً لدى إدارة السدود في تأمين مياه الري والشرب، بالإضافة إلى زيادة ساعات التقنين الكهربائي.

رئيس قسم التشغيل في مكتب الزراعة والري التابع لمجلس الرقة المدني، شيخ نبيل الخليل، قال إن الوارد المائي لنهر الفرات انخفض إلى 200 متر مكعب من أصل 500 متر مكعب، مما زاد الأمر سوءاً.

ولفت الخليل إلى أن الـ 200 متر من المياه لا تسد حاجة المنطقة "نستجر 81 متر لقنوات الري ومياه الشرب الواقعة على تلك الأقنية، ونستجر 100 متر مكعب لمدينة حلب ومسكنة، فيما تهدر كمية ما يقارب 35 متر جراء التبخر، هذا ما يجعلنا اليوم نستنزف من مياه المخزون للسدود لتغطية المنطقة من مياه الري والشرب والطاقة".

وأكد: "إننا نقع يومياً بعجز بحدود أربعين متر مكعب نقوم بسحب الفاقد من التخزين من البحيرة وهذا الأمر ينذر بكارثة".

وأضاف الخليل أنه "منذ ما يقارب شهر تم عقد اجتماع مع إدارة السدود في المنطقة، وطلبوا أن نعمل على تخفيض استهلاك المياه لكل منطقة؛ حيث تم إعطاء مدينة الرقة وريفها 50 متر مكعب بدلاً من 81 متر مكعب، وهذه الكمية لا تكفي للمساحات المزروعة بمحصول الذرة؛ كون المزارعين لم يتقيدوا بالخطة الزراعية الصيفية"، مبيّناً أن المساحات المروية في الرقة تبلغ نحو 92 ألف هكتار.

وأكد رئيس قسم التشغيل أنهم وضعوا هذه الخطة من أجل المحافظة على مخزون البحيرات وعدم خروجها عن الخدمة، وأن الاستمرار باستنزاف المخزون ينذر بخروج بحيرة الطبقة عن الخدمة خلال شهر.

ونوّه الخليل إلى أن المخزون الأساسي لسد الطبقة يبلغ 14 مليار متر مكعب، ولكن المخزون الحالي يبلغ 9.600 مليار متر مكعب، "وفي حال استنزاف المخزون سيخرج السد عن الخدمة، وسنواجه كارثة كبيرة".

ودعا الخليل الفلاحين والجهات المعنية إلى التقيد بالخطة الزراعية، "خاصة أننا مقبلون على الموسم الشتوي، وأخصّ به موسم القمح الاستراتيجي".

وناشد شيخ نبيل الخليل، المنظمات الدولية والأمم المتحدة ودول العالم أجمع "بالضغط على تركيا لإعطاء سوريا مستحقاتها من المياه، ويجب إيجاد حل ووضع حد لتركيا، لأنه إذا لم يوضع حد لهذا العمل، ستكون هناك كارثة زراعية في سوريا عامة".

(ك)

ANHA