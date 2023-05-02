قبيلة عربية: أردوغان قتل السوريين وعلى السوريين في تركيا عدم التصويت له

عمل حزب العدالة والتنمية خلال الأعوام الماضية على منح قرابة نصف مليون لاجئ سوري، الجنسية التركية لاستخدامهم لصالحه في الانتخابات، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات بدأ حزب العدالة والتنمية بحثّ السوريين على التصويت لصالحه.

وحذر وجيه قبيلة البو حديد والناطق باسم مجلس عشائر البوكمال، صلاح السلمان، عبر وكالتنا أبناء العشائر العربية من التصويت لحزب العدالة والتنمية، وأكد: "على جميع السوريين في تركيا أن يكونوا وطنيين، وألّا ينجرّوا وراء السياسات التركية الهمجية الهادفة للسيطرة على الأراضي السورية، والمخططات التي يرسمها أردوغان من أجل حملته الانتخابية فقط فنحن وشعبنا الموجود في تركيا على دراية كامله في الجرائم التي ارتكبها أردوغان والتي دمرت مناطقنا".

وحذر صالح السلمان: "على السوريين ألّا يساهموا في احتلال بلادهم عبر تصويتهم للسلطات الفاشية التي لم تجلب لنا سوى الويلات والتي ستعمق الأزمة السورية وتزيد من معاناة الشعب السوري".

وأكد السلمان، أن: "أفكار أردوغان استعمارية وتدميرية ولا يمكنها أن تحقق الأمن والاستقرار، وأن همّ حزبه (حزب العدالة والتنمية) الوحيد هو تنفيذ مخططاته الاستعمارية لإعادة (العثمانية) وضرب أي مشروع ديمقراطي في المنطقة".

(خ)

ANHA