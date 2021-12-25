قبيلة الشرابيين تؤكد على استمرار المقاومة لمواجهة الاحتلال التركي

صعد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم المستمرة على شمال وشرق سوريا، ولا سيما خلال الأيام القليلة الماضية على مناطق متفرقة من نواحي وبلدات شمال مقاطعة الحسكة شمال شرق سوريا، لتتصاعد مع ذلك ردود أفعال أبناء المنطقة، لا سيما العشائر المنددة بتلك الهجمات، وبالصمت الدولي، في مقدمته "التحالف الدولي، وروسيا".

وأكد ناطق قبيلة الشرابيين في سوريا والعراق محمد عارف الحمدون، في لقاء لوكالتنا، على ضرورة الحد من هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والثبات في وجهها، قائلاً: "نحن كلنا جنود مستعدون للمواجهة".

وشهدت ناحيتا زركان وتل تمر التابعتان لمقاطعة الحسكة، تصعيداً في قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للمنطقة، بدأ منذ ساعات المساء الأولى من يوم الثلاثاء، وتحول إلى محاولة تسلل إلى بعض نقاط المجلس العسكري السرياني شمال ناحية تل تمر يوم الأربعاء، وتجدد القصف في اليوم نفسه وعلى مدار اليومين الماضيين.

وأشار الحمدون أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يرتكبون جرائم حرب ضد الإنسانية، في شمال وشرق سوريا، ووصف دولة الاحتلال التركي بالجار الخبيث، وقال: "دولة الاحتلال التركي لا تعرف طريقاً للسلام، فهي تشبه نفايات المجتمع، ليس لديها ثقافة سلام، ويتضح ذلك من جرائمها التي ترتكبها بحق الإنسانية".

وأضاف: "وكذلك من يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري، أنتم لستم بجيش وطني وليس لديكم مبادئ وليست هناك رحمة في قلبوكم، فأنتم تحاربون سوريين، وأردوغان الذي يدعو نفسه خليفة المسلمين هو ليس مسلماً إنما هو خليفة لداعش".

ودعا شعوب المنطقة وعشائرها العربية إلى شحذ الهمم، وقال: "الدولة التركية هي دولة احتلال ذات فكر متطرف إخواني، ونؤكد لأهلنا في هذا الوقت على التلاحم، لأن العدو واحد ويستهدف جميع المكونات، لردع التهديدات وتحرير أراضينا المحتلة" كما ناشد التحالف الدولي، وروسيا منتقداً صمتهم، للتحرك الجاد، والحد من الجرائم التي ترتكب من قبل دولة الاحتلال التركي بحق السوريين.

واستنكر وجهاء وشيوخ عشائر في شمال وشرق سوريا، الخميس، من قلب مركز ناحية تل تمر، هجمات دولة الاحتلال التركي على ناحيتي تل تمر وزركان، وأكدوا استعداد أبناء المنطقة للدفاع عنها بكل قوة.

(أم)

ANHA