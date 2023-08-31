قبيلة الجبور: أي اعتداء على قسد اعتداء على عشائر وقبائل شمال وشرق سوريا عامة

أوضح رئيس مجلس قبيلة الجبور فواز الزوبع لوكالتنا أن: "ما يحدث في دير الزور هو موضوع عسكري بامتياز وقيادة قسد لها رؤية عسكرية ولها صلاحياتها بما تفعله، نعم نحن مع قوات سوريا الديمقراطية، والأحداث التي تجري ليست للقبائل والعشائر أي شأن بها، قوات سوريا الديمقراطية تعمل وفق قوانينها ونظامها الداخلي".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية في 27 آب، عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور، لملاحقة خلايا داعش ومروجي المخدرات والمتورطين في عمليات إجرامية.

وبيّن فواز الزوبع أن هناك محاولات من أطراف خارجية وإقليمية لجر شمال وشرق سوريا والعشائر العربية إلى فتنة، في مقدمتها تركيا. وحذر من الانجرار خلفها.

"قسد هم أبناؤنا وعلى الجميع أن يعلم بأن محاربتها هي محاربتنا"

وأكد الزوبع أن أي اعتداء على قسد يعد اعتداء على عشائر شمال وشرق سوريا وقال: "قوات سوريا الديمقراطية هم أبناؤنا، وأبناء مناطقنا، ونحن هنا تحت ظلها وحمايتها، لذلك على الجميع أن يعي بأن محاربة قسد هي محاربتنا ومحاربة أبنائنا".

"من باعوا أنفسهم للاحتلال عليهم عدم التدخل بشؤون مناطقنا"

وأكد الزوبع رفضهم لما يروّج له إعلامياً لجر المنطقة إلى الفتنة: "ليست هناك أي فتنة عربية - كردية، ولا نقبل بهذه الأحاديث، ما يحصل هو محاولة جهات معادية لمناطقنا بث السموم بين مجتمعنا".

كم رفض رئيس مجلس قبيلة الجبور فواز الزوبع تدخّل ما يسمون بوجهاء وشيوخ العشائر الموجودين في تركيا في الشأن الداخلي لشمال وشرق سوريا.

وقال فواز الزوبع أن: "من يخرج من مناطق شمال وشرق سوريا لا يمثلنا، هو فقط يمثل نفسه، وقام ببيع نفسه للجهات الأخرى، فاليوم مكة أدرى بشعابها، ومن يوجد في تركيا وينظر إلى المنطقة وعشائرها ليبقى جالساً في مكانه ولا يتدخل، والعشائر أيضاً ليست لها علاقة بالشؤون الداخلية للقوات العسكرية فهي تسير وفق قوانينها ونظامها".

(م ح)

ANHA