قبيلة الجبور تطالب العراق بفك الحصار عن مخيم مخمور

أوضح رئيس مجلس قبيلة الجبور في سوريا، فواز الزوبع الملحم، أن ما يشهده مخيم مخمور من محاولات محاصرة، هو تنفيذ لأوامر دولة الاحتلال التركي، وأكد رفضهم لهذه المحاولات.

وبيّن فواز الزوبع الملحم: "أن الحكومة العراقية تمارس سياسة دولة الاحتلال التركي، وسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال المخيم".

وشدد الزوبع أنه: "على الحكومة العراقية تقديم العون والمساعدة لقاطني مخيم مخمور، بدلاً من فرض الحصار وتطويقهم"، وأشار إلى أن المخيم يأوي مدنيين، ودعا لفك الحصار عنه وإنهاء الخلافات عن طريق الحوار.

"على الحكومة العراقية إنهاء الصراع عن طريق الحوار"

أكد رئيس مجلس قبيلة الجبور في سوريا، فواز الزوبع، دعم العشائر العربية في شمال وشرق سوريا لمقاومة وصمود قاطني مخيم مخمور في وجه محاولات الجيش العراقي، وشدد: "ندعم أهلنا في مخيم مخمور بكل ما أوتينا من قوة ولن نتخلى عنهم".

هذا ويحاول الجيش العراقي منذ صباح السبت 20، محاصرة مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي) بالأسلاك الشائكة ووضع أبراج مراقبة عسكرية، وتقابل تلك المحاولات رفضاً شعبياً، ومقاومة من قبل قاطني المخيم، الذين دخل مقاومته يومها الرابع على التوالي.

وأجبرت مقاومة قاطني المخيم المستمرة، الجيش العراقي على التفاوض، وأعلنت يوم أمس الإثنين، الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب الديمقراطي في مخمور، فليز بوداك، اليوم الثلاثاء، سيجتمع وفد من قاطني المخيم بالحكومة والجيش العراقي للتفاوض بما يضمن مصلحة قاطني المخيم.

ويقطن مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي" الواقع في محافظة نينوى شمال العراق 12 ألف شخصاً، اعترفت به الأمم المتحدة رسمياً مخيماً للّاجئين عام 2011.

(م ح)

ANHA