قبيلة الجبور تمهل قائد الدفاع الوطني مهلة 24 ساعة للخروج من الحسكة

يستمر التوتر بين قبيلة الجبور وعناصر ما يسمى "الدفاع الوطني، الموالية للقوات الحكومية في مدينة الحسكة على خلفيه اعتداء عناصر الدفاع الوطني على أحد وجهاء القبيلة

و عليه نصب وجهاء قبيلة الجبور خيمه تجمع في حي تل الحجر بمدينة الحسكة ويجتمع فيها كافة أفراد ووجهاء القبيلة.

و ادلى عبد العزيز محمد المسلط أحد وجهاء قبيلة الجبور مساء اليوم ببيان، أمهل فيه المدعو عبد القادر حمو مهلة 24 ساعة لتسليم نفسه للقبيلة أو الخروج من المنطقة بشكل كامل.

مضيفا "إن لم يحصل ذلك فستعلن قبيلة الجبور عن نفير عام على مستوى سوريا ".