قبيلة البكارة –عشيرة البوبدران تؤكد دعمها لقسد والوقوف ضد إحداث الفوضى

جاء ذلك خلال بيان ألقي من قبل أحد وجهاء عشيرة البوبدران في منطقة العزبة بريف دير الزور محمد جاسم الحمد.

وجاء في مستهل البيان "نحن أبناء عشيرة البوبدران بشكل عام نرفض جميع الأعمال التخريبية التي طالت المنشآت العامة أثناء الأحداث الأخيرة التي حصلت في مناطقنا من قبل أيادي خارجية ومنها المليشيات الإيرانية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة في شمال وشرق سوريا".

وأكد البيان الوقوف مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في مشروعها الناجح الذي جمع كل الأطياف والمكونات دون تمييز في إحلال الأمن والسلام في سوريا.

وطالب البيان في ختامه "كما نطالب التحالف الدولي في بيان يبين موقفه من القرى السبعة المهجرة مطالبين بتحريرها مع قوات سوريا الديمقراطية وندعو جميع الشرفاء للوقوف جنباً إلى جنب في محاربة الإرهاب أينما كان".

(ع ع/سـ )

ANHA