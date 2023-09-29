قبيلة البكارة- عشيرة المناصرة :لن نسمح بترويج الفتنة وندعم قواتنا قوات سوريا الديمقراطية

وألقي البيان من قبل شيخ عشيرة المناصرة ،خالد خليل الموزر وذلك في ديوانه بقرية الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وجاء في مستهل البيان "نحن وجهاء قبيلة البكارة في دير الزور نعلن بأننا نقف في وجه هذه المؤامرات والفتن التي تحاول العبث في أمن واستقرار مناطقنا ونحن نقف مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية في وجه أي عمل تخريبي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار" .

وتابع البيان "ونحن ضد هذه المؤامرات والفتن التي تقودها حكومة دمشق والميليشيات الإيرانية والميليشيات التركيا ونعلن بشكل واضح وقوفنا مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية وندعو جميع الشرفاء الوقوف جنب إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف لتخريب مناطقنا وتدمير المشروع الديمقراطي ".

(ع ع/سـ )

ANHA