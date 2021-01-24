وفي مؤتمر صحفي قبيل الجولة الخامسة من مفاوضات "اللجنة الدستورية السورية" المقررة غد الإثنين في جنيف، قال بيدرسون: "على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءًا خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة".

ووصف بيدرسون ذلك الهدوء بأنه "هش" وأضاف أن "اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى".

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تعاون دولي وإلى "مفاوضات حقيقية، وإلى أن تجلس الأطراف المختلفة وتتبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدمًا"، وقال إنه "إذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام".

واختتمت الجولة الرابعة من اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي دون تحقيق نتائج ملموسة.

وقبل يومين، عبرّت 3 كتل سياسية في ما تسمى هيئة التفاوض السورية للمبعوث الأممي غير بيدرسن وروسيا ودول إقليمية أخرى عن انزعاجها داعية لمعالجة نفوذ أنقرة الذي بات يتدخل بكل مفاصل وقرارات الهيئة و"اللجنة الدستورية"، والقرار السياسي بشكل عام.

ووجّه ممثلو "منصة القاهرة" و"منصة موسكو" و"هيئة التنسيق"، وهي قوى رئيسة في "هيئة التفاوض "التي تمثل (المعارضة) في اجتماعات اللجنة الدستورية، رسالة خطية إلى بيدرسن كي يساهم في حل إشكال داخل الهيئة يتعلق بتمثيل "منصة القاهرة" وكتلة المستقلين.

(ي ح)