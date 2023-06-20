قبيل انطلاق مباحثات أستانا.. بوغدانوف يغازل تركيا بمهاجمة الكرد والإدارة الذاتية

وزعم نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بحل القضية الكردية في سوريا وتمنع ما أسماهم حلفاءها من الكرد من التفاوض مع دمشق، متجاهلاً دعوات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المتكررة لإطلاق حوار جدي بين السوريين وأخرها المبادرة السياسية لحل الأزمة السورية والتي ركزت على دعوة دمشق إلى الحوار.

وذكر بوغدانوف أن القوات الأميركية "تتواجد في مناطق مهمة اقتصادياً لسوريا في شرق الفرات، تحتوي على النفط وموارد طبيعية هامة"، وذلك في إشارة إلى أن هناك سرقة للثروات السورية، إلا أن الإدارة الذاتية وخلال مبادرتها السياسية أكدت بأن هذه الثروات هي لجميع السوريين.

وأطلق بوغدانوف اتهامات للكرد والإدارة الذاتية بأنهم يقسمون الأراضي السورية، زاعماً بأن "القوات الأميركية تدعم الإدارة الذاتية الكردية التي تعارض وحدة الأراضي السورية بالطبع، الأميركيون يدعمون عدداً من المنظمات الكردية التي أنشأت شبه دويلة مع إدارة خاصة بها. هذا أمر غير مقبول إطلاقاً".

وتأتي هذه التصريحات الروسية كمغازلة لكل من دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق إذ تدفع موسكو الطرفين لتطبيع العلاقات بينهم على الرغم من احتلال تركيا لمناطق سورية عديدة.

ودأب أطراف أستانا (روسيا – إيران – الاحتلال التركي) على البحث عن صفقات لتحقيق مصالحهم على حساب مصالح الشعب السوري، حيث ووفق هذا المسار تخلى الاحتلال التركي عن مناطق عديدة لروسيا وحكومة دمشق في المقابل تم إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لاحتلال مناطق سورية عديدة.

(ي ح)