قبيل انطلاق اجتماع الثلاثي... قصف متبادل بين النظام السوري ومرتزقة تركيا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات قصف صاروخي ومدفعي متبادلة شهدتها مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب ليل الثلاثاء-الأربعاء, واستهدفت قوات النظام مناطق في كل من كنصفرة والبارة والفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت مدفعية مرتزقة تركيا مواقع تمركز قوات النظام في كفرموس في حبل شحشبو, وتزامن عمليات القصف المتبادل مع تحليق طائر استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

وشهدت مناطق خفض التصعيد خروقات لاتفاق وقف اطلاق النار منذ إعلانه في الخامس من آذار/مارس المنصرم.

وكثف النظام السوري عمليات القصف لمناطق إدلب بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف وإعلان الخارجية الروسية عقد اجتماع ثلاثي (روسيا، تركيا، إيران) بصيغة أستانا.

وفي السياق اكد المرصد مواصلة قوات النظام السوري قصفه لمواقع الجماعات المرتزقة المدعومة من قبل تركيا امس الثلاثاء, واستهدفت قوات النظام قرى معربليت وبينين والجرادة والبارة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف للعاصمة السورية دمشق.

كما سبقه قصف صاروخي يوم الاثنين لكل من كفرعويد وبينين ومعربيلت وسان والصالحية ومحيط آفس والفطيرة وكنصفرة في ريف إدلب، دون أنباء عن خسائر بشرية.

هذا ومن المفترض أن يعقد ما تسمى بالدول الضامن الثلاث للملف السوري(روسيا، تركيا، أيران) اجتماعاً اليوم بصيغة استانا للبحث حول اخر التطورات على الساحة السورية.

(ر ح)