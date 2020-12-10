قبيل القمة الأوروبية.. اليونان: تركيا لن تغيّر سلوكها دون ممارسة الضغط عليها

وأكد رئيس الوزراء اليوناني خلال مشاركته عبر الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث فرض عقوبات على تركيا، سعي بلاده الدائم إلى الحوار وتطبيع علاقاتها مع تركيا.

وأردف ميتسوتاكيس: "لكن لا نستطيع أن ننتظر منها تغيير سلوكها إذا لم يمارس الضغط عليها".

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراحًا أوروبيًّا حول التمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها.

ويبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم، اليوم، فرض عقوبات على تركيا تطال أفرادًا وشركات مسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

(د أ)