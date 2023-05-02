قبيل الانتخابات التركية اعتقال 17 شخصاً بينهم سياسيون

اعتقلت الشرطة التركية اليوم، 17 شخصاً، بينهم أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطية HDP، وحزب الخضر اليساري المعارضان في تركيا، عقب مداهمة منازلهم في مدينة إسطنبول التركية.

وداهمت قوات الشرطة التركية العديد من المنازل في نواحي "باشاك شهير، واسنيورت، وأرنائوتكوي، وكوجك جكمجة، والعديد من المناطق الأخرى" في إسطنبول.

ولم يعرف سبب الاعتقال، وتم اقتياد المعتقلين 17 إلى مديرية شرطة إسطنبول، وحظرت السلطات على المحامين لقاء موكليهم المعتقلين لمدة 24 ساعة، وطبقت قرار السرية على ملف الاعتقال.

والأشخاص المعتقلون هم: (دفين دوغان آياز، وهوليا إلياس، وسركان شنغول، وأيلم تاشدمير، ومصطفى شيشمان، وسرحد توكوش، وعرفات أماكجيلري، وتوفان أماكجيلري، وأركان أوزن، وجودت بيجر، ويونس أصلان، وبرفين كوجاك، وهيفدار أوزدمير، وعمر غولسول، ومروان بايرت، وآدم أوزغون، وأونور إلبارس).

(أ م)