قبيل اجتماع موسكو الرباعي..  تحركات دبلوماسية مكثفة

أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق ببدء مباحثات وفد (السوري والإيراني)، اليوم، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيراً للقاء الرباعي بين (تركيا وروسيا وسوريا وإيران) والذي سينطلق غداً الثلاثاء في روسيا.

وقالت الوكالة إن المباحثات "بدأت برئاسة الدكتور أيمن سوسان مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في مقر السفارة السورية في موسكو بحضور سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري".

"إنهاء الوجود التركي"

وقبيل انطلاق الاجتماع بساعات، كشف رئيس وفد حكومة دمشق أيمن سوسان والذي وصل أمس إلى موسكو، أن الوفد سيركز بالتحديد على "إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

وحسب الوكالة، قال سوسان، إن الوفد "سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، قبل أن يشارك الثلاثاء، في الاجتماع الرباعي".

وأضاف سوسان أن الوفد سيركز بالتحديد على "إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

مصادر دبلوماسية متابعة كشفت لصحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق أن الاجتماعات التمهيدية اليوم، والتعويل على نتائج إيجابية "مرتبط بالضرورة، بالموقف التركي إزاء المبادئ التي أعلنتها دمشق، لجهة تقديم ضمانات بالانسحاب من أراضيها ووقف دعم المسلحين".

"دمشق تشترط بيان واضح من أنقرة"

وبيّنت المصادر أن الوصول إلى بيان مشترك ينص بشكل صريح، على التزام تركي بالمبادئ التي حددتها دمشق، وعلى رأسها إنهاء الوجود العسكري على أراضيها سيعني نجاح هذا الاجتماع، لأن مثل هذا البيان سيشكل نصاً واضحاً يحمّل جميع الأطراف المشاركة ضرورة الالتزام به.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المبادئ التي تؤكد عليها دمشق ليست شروطاً وإنما هي ضمانات ضرورية لمواصلة الخطوات التالية في مسار التطبيع مع أنقرة، مؤكدة أن نتائج هذا الاجتماع هي التي سيبنى عليها في الفترة القادمة لجهة إمكانية تطور الاجتماع لمستوى وزراء الخارجية.

مصدر مطلع في العاصمة الروسية موسكو كان أكد في وقت سابق أمس، وصول جميع الوفود المشاركة في الاجتماع الرباعي، وفي تصريح لوكالة روسية، قال المصدر: "ستجري مشاورات الإثنين بشأن التحضير لاجتماع وزراء الخارجية، وقد وصلت بالفعل جميع الوفود إلى موسكو".

سيمثل وفد دولة الاحتلال التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، ومعاون وزير الخارجية في حكومة دمشق أيمن سوسان.

يذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع (روسيا وسوريا وتركيا) بغياب وزير الدفاع الإيراني.

ويعد هذا أول لقاء سياسي يعقد على مستوى وزاري بين (تركيا وسوريا) منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

(م ش)