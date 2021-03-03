قبيل 5 أيام من 8 آذار تستمر الفعاليات النسوية

وتستمر الفعاليات بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، في مختلف مدن شمال وشرق سوريا، وفي هذا الإطار أقيمت عدة نشاطات.

احتفالية لطالبات تربه سبيه

هذا وأقامت لجنة إدارة المدارس في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، احتفالية لطالبات المدارس الثانوية في الناحية.

وحضر الاحتفالية طالبات ومعلمات المدارس التالية: "مدرسة الشهيدة روناك، مدرسة الشهيدة جاهدة، مدرسة الشهيدة وارشين ومدرسة الشهيدة عزيمة".

وتخللت الاحتفالية نشاطات ترفيهية مثل مسابقة للرسم بمشاركة 20 طالبة، والشطرنج بمشاركة 12 طالبة، بالإضافة إلى زراعة 38 شجرة من نوع لاكاس والسرو من قبل الطالبات والمعلمات، ثم قدمت فرقة الشهيدة جاهدة فقرة موسيقية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم الطالبات المتفوقات في مسابقتي الشطرنج والرسم.

احتفالية في الحسكة

ونظمت اللجنة الاجتماعية لمؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع هيئة المرأة وهيئة الشؤون والعمل لشمال وشرق سوريا، احتفالية لذوي الاحتياجات من مُهجّري سري كانيه القاطنين في مخيم واشوكاني.

الاحتفالية التي نظمت أمام مجلس إدارة المخيم، حضرها العشرات من النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، ووفد من مؤتمر ستار في مدينة الحسكة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الناطقة باسم اللجنة جيهان رشيد، محاضرة حول يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، هنأت فيها الـ ٨ من آذار على جميع نساء العالم.

ونوهت إلى أن المرأة كانت ومازالت تواجه جميع أنواع العنف والاضطهاد والعبودية من قبل الذهنية السلطوية الذكورية والرأسمالية لكسر إرادتها وامّحاء وجودها على مر تاريخ البشرية.

وبيّنت جيهان رشيد، إن أيديولوجية تحرر المرأة التي قدمها القائد عبدالله أوجلان للنساء، أعطت قوة دفع كبيرة لنضال جميع النساء في الشرق الأوسط والعالم، ومهد الطريق للبحث عن الحرية.

كما أشارت جيهان رشيد إلى أن الجرائم المرتكبة بحق النساء وكانت آخرها استهداف الرئاسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير ونائبتها، يسعى من خلالها الاحتلال التركي ومرتزقته إلى النيل من إرادة المرأة الحرة.

وثم قُدّم عرض سنفزيوني يتمحور حول نضال المرأة وعن يوم الـ ٨ من آذار، لتُلقي بعدها الطفلة المُهجّرة من سري كانيه نيفين خابور عدة أغاني عن الطفولة والسلام، لتنتهي الاحتفالية بتوزيع هدايا رمزية على ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

تزيين الرقة وإقامة معرض للأعمال اليدوية

وتحت شعار "مسيرة سعدة وهند مسيرتنا وعهدهما عهدنا" علّق اليوم مكتب المرأة في بلدية الشعب بالرقة لافتات في مداخل المدينة، كما أقام مكتب المرأة في لجنة التربية والتعليم معرضًا للأعمال اليدوية في مدرسة أبي تمام.

وكتب على اللافتات التي تم تعليقها في مدخل كسرات ودوار بانوراما وحي المشلب وحاجز الفروسية شعار "مسيرة سعدة وهند مسيرتنا وعهدهما عهدنا".

وفي السياق ذاته، افتتح مكتب المرأة في لجنة التربية والتعليم معرضًا في مدرسة أبي تمام الواقعة وسط المدينة، حضره العشرات من عضوات إدارة المرأة في الرقة، بالإضافة إلى المكاتب واللجان التربوية.

وقص شريط الافتتاح من قبل الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم دلال الحجي.

وتضمن المعرض العشرات من الأعمال اليدوية للطلبة ومعلمات مدينة الرقة، كما تضمن عبارات تهنئة للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، خطت على اللوحات بالورود والأسلاك الضوئية.

وضم المعرض لوحات رسمها الطلبة، عبّرت عن واقع المرأة في المنطقة، بالإضافة إلى أعمال يدوية مصممة من مادة الكرتون والسلوفان، وعبّرت أكثرها عن المرأة والطبيعة، كما ضم المعرض لوحات منسوجة من الصوف اليدوي، فضلًا عن السجاد المنسوج على الطريقة العربية من قبل المعلمات والطلبة.

تلاها تقديم فقرات غنائية وأبيات شعرية باللغتين العربية والكردية من قبل طلبة مدرسة أبي تمام الذين هنؤوا بالثامن من آذار.

تزيين منبج

وبدورها تستمر اللجنة التحضيرية لفعاليات 8 آذار في منبج بفعالياتها، إذ علقت اليوم، لافتات في مداخل المدينة ووسطها.

هذا وعلّقت اللجنة اللافتات التي تحمل شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، في المدخلين الغربي والشرقي للمدينة، ووسطها، بالإضافة إلى تعليق صور الشهيدات "هفرين خلف وسعدة الهرماس وهند الخضير وزهرة بركل وجيلان جودي".

تزيين تل حميس

كما زينت عضوات مؤتمر ستار مداخل والمرافق العامة في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

هذا وزينت العضوات مداخل الناحية ومرافقها بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام وحدات حماية المرأة YPJ، ورموز المنطقة، وشعارات ترمز إلى ثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

مباراة للسيدات في ديرك

ونظّمت إدارة المدارس مباراة كرة قدم للسيدات، بين فريقي قرية خانا سري التابعة لناحية ديرك وفريق الناحية، وذلك في ملعب كورنيش البلدي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أعلنت صافرة الحكم البدء بالمباراة بين الفريقين وسط حضور جماهيري من طلبة المدارس الثانوية في ديرك ومعلمي اللغة الكردية.

واستمرت المباراة لـ 40 دقيقة، ليعلن بعدها الحكم عن نهاية المباراة، بفوز فريق قرية خانا سري الفوز بهدفين مقابل لا شيء، ليتم بعدها تكريم الفريق الفائز.

وفي السياق ذاته، أقيم سباق للجري لفريق قرية طبكة التابعة لمنطقة الكوجرات في ناحية ديرك وتوزيع الجوائز على الفائزين.

(كروب/س ر)

ANHA