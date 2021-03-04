قبيل 4 أيام من 8 آذار... عقد سلسلة من الفعاليات

ويصادف 8 آذار هذا العام، الذكرى السنوية العاشرة بعد المئة، وبهذه المناسبة أقامت المؤسسات والتنظيمات النسوية في شمال وشرق سوريا، سلسلة من الفعاليات.

محاضرة للرجال في الحسكة

تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، نظم، اليوم، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي محاضرة في صالة رشو الكائنة في مدينة الحسكة، حضرها العشرات من الرجال أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية في المدينة.

ألقيت المحاضرة بعد الوقوف دقيقة صمت، من قبل الإداري في أكاديمية الشهيدة روكان للمجتمع المدني، عزيز علي، ولفت خلالها إلى أن "الرجال متأثرون بنظام السلطة"، ونوّه إلى ضرورة "تحرر الرجال من سمات الذهنية الذكورية"، لتنتهي المحاضرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية المرأة.

محاضرة للرجال في كركي لكي

ولتغيير الذهنية الذكورية حيال النساء والتركيز على أهمية دور المرأة في المجتمع، نظم مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي محاضرةً للرجال في نقابة العمال ببلدة رميلان، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي يقيمها بمناسبة 8 آذار، حضرها العشرات من الرجال.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في أكاديميات المجتمع الديمقراطي في منطقة ديرك شيلان ديرك المحاضرة، التي تمحورت حول كيفية تغيير الذهنية الذكورية، ومدى أهمية دور المرأة في المجتمع.

وبيّنت أن "العدو يستهدف المرأة في الدرجة الأولى من مخططاته لينال من حرية الشعوب، وإبقائها تحت نير الجهل، لذا يجب على الرجل إدراك أهمية دور المرأة في المجتمع"، ونوهت إلى أنه من الأهمية بمكان كسر الذهنية الذكورية.

كما تطرقت إلى كيفية قيادة المرأة الكردية الثورة في شمال وشرق سوريا، وتواصلها مع جميع النساء المضطهدات حتى غلب لون المرأة على هذه الثورة.

محاضرة في ديرك

وضمن سلسلة فعاليات يوم الثامن من آذار، ألقيت محاضرة، اليوم في مركز دجلة للثقافة والفن بناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، حضرها عدد من نساء ورجال الناحية، بالإضافة إلى أعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس منطقة ديرك زلفة بدور، المحاضرة، مشيرة إلى أن "المرأة في شمال وشرق سوريا وصلت إلى درجة عالية من المسؤولية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والدبلوماسية وحتى المجال الاقتصادي التي تعتبر الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتطويره".

مبينة أن نضال المرأة ومقاومتها في الثورات على مدى التاريخ يثبت مدى تنظيمها ودورها الفعال في المجتمع، منوهة إلى الثورة التي نظمتها العاملات في نيويورك والتي أصبحت رمزًا للمرأة الحرة والمناضلة، لتنتهي المحاضرة بالشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

كرنفال في الشهباء

نظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية فافين كرنفالًا احتفاليًّا بقدوم عيد المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار.

وتجمّعت عضوات الاتحاد أمام مركز الناحية، حاملات أعلام الاتحاد وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتة كتب عليها "انتصارات المرأة الحرة تزين 8 آذار"، كما حملن البالونات والزينة، مرتديات الزي الفلكلوري الكردي، ورافعات مجسمًا للرقم 8 الذي يرمز إلى يوم 8 آذار اليوم العالمي للمرأة.

وبدأ الكرنفال من أمام المركز، وتابع في شوارع الناحية وضمن السوق، وسط ترديد شعارات التي تحيّي مقاومة المرأة، ومقاومة القائد عبد الله أوجلان، وترديد شعار "المرأة هي الحياة الحرة".

وسار الكرنفال ضمن شوارع الناحية مع قرع الطبل والزمر والأغاني الوطنية.

وفي سياق متصل، نظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع مجلس مخيم العودة في ناحية شيراوا احتفالية للأهالي بقدوم 8 آذار، قدم فيه عروضًا غنائية، عقد على إثرها الأهالي حلقات الدبكة.

(كروب/ س ر)

ANHA