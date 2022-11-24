قبيل 25 نوفمبر.. وقفات احتجاجية منددة بالعنف الممارس ضد النساء

ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والمصادف يوم غد الجمعة (25 تشرين الثاني)، نظمت وقفات احتجاجية للنساء في منبج، ولحركة الشبيبة الثورية السورية في دير الزور، للتنديد بالعنف الممارس ضد النساء.

منبج

نظمت النساء من كافة المكونات، وعضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج وريفها، وقفة احتجاجية أمام دوار المرأة شرق المدينة، تنديداً بالعنف الممارس ضد المرأة بكافة أشكاله.

وتضمنت الوقفة الاحتجاجية، قراءة بيان باسم النساء في منبج وريفها، قرأته الرئيسة المشتركة لمجلس أبو قلقل، هاجر العلي.

جاء في مستهل البيان: "باسم نساء مدينة منبج بكافة مكوناتها، وباسم كل امرأة حرة كانت ولا تزال تناضل وتقاوم ضد كافـة الذهنيات السلطوية والأنظمة الديكتاتورية، التي عملت على مر التاريخ لقمع المرأة وتشويه صورتها الحقيقية وإخفاء دورها وتاريخها، ندين كافة الجرائم التي ترتكب بحق المرأة".

وأعرب "إننا نعبر عن رفضنا لكافة الأعمال التي تمارس ضد المرأة".

نوه البيان إلى أن جرائم العنف ضد المرأة، منتشرة بشكل كبير في المجتمعات، مفيداً "للقضاء على إرادة المرأة وتحطيمها من قبل الذهنية الذكورية والأنظمة الرأسمالية التي اتخذت من النساء أداة استغلال لخدمة مصالحها والتي حولت حياة المرأة إلى جحيم، وأقصي دورها في كافة المجالات تحت حجج كاذبة".

وأوضح "في ظل الأحداث المتتالية التي شهدتها سوريا عامة، وشمال شرق سوريا خاصة، تعرضت المرأة للقسط الأكبر من هذه النزاعات، وخاصة في مناطق سيطرة الاحتلال التركي". مؤكداً "أنه وعلى الرغم من ذلك وجهت المرأة كل طاقاتها لحماية نفسها وتعريف تاريخها فعملت على الساحتين المحلية والإقليمية لمواجهة كافة أشكال العنف والهجمات".

أكد البيان "أن نضال المرأة لم يتوقف"، وقال: "نخص بالذكر ثورة المرأة في روج آفا التي بدأتها بكل جسارة وقوة متسلحة بفكرها الحر الذي تبنتـه مـن القائد أوجلان، ونظمـت نفسها ضمن الإدارات الذاتية والحركات النسائية، وكثفـت مـن وتيـرة نضالها الهادف إلى الوصول للحرية، ومثلما استطاعت المرأة أن تقـود ثـورة وحاربت أكبـر تنظيم إرهابي وقضت عليه، بإمكانها أن تقود ثورة فكرية حقيقية ضد الأنظمة الفاشية والذهنية السلطوية؛ لأنها أصبحت مؤمنة بقضيتها ومتسلحة بأيديولوجيتها".

وعاهدت النساء خلال البيان "سنبقى نناضل يداً بيد حتى بناء مجتمع حر ديمقراطي خالي من الظلم والعبودية".

انتهى البيان بترديد الشعارات التي تندد بقتل المرأة "لا لقتل النساء", و "المرأة حياة، لا تقتلوا الحياة", و "عاشت مقاومة المرأة الحرة"، وتحيي مقاومتها "Jin, Jiyan, Azadî" أي (المرأة، الحياة، الحرية).

دير الزور

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مجلس بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتخللت الوقفة الاحتجاجية، قراءة بيان من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، صالح علي خليفة.

قال البيان في مستهله: "نحن الشبيبة الثورية، نقف اليوم لنعبر عن موقفنا تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة تحت اسم العادات والتقاليد والديانات".

وأشار إلى أن السلطة الذكورية استغلت الدين والعادات والتقاليد، لخدمة مصالحها وأجندتها، وشرع "قتل المرأة" بذرائع وحجج واهية.

أكد البيان "بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، نهضت المرأة من تحت عباءة الظلم والاضطهاد، لتطلق ثورتها، مؤكداً "سننتصر بجهود النساء المناضلات في سبيل الحرية والكرامة، كما أكد القائد أوجلان "لن ينتصر المجتمع إلا بتحرير المرأة".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد شعارات، تحيّي مقاومة المرأة "عاشت المرأة المناضلة"، "النصر للمرأة الحرة".

(كروب/ي م)

ANHA