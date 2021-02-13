قبيل ١٥ شباط.. الشبيبة تبدأ مسيرة الـ 20 كيلو مترًا

وبدأت المسيرة التي جاءت قبل يومين من الذكرى السنوية الـ٢٢ للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان من مفرق قرية روفي الواقعة ١٠ كم جنوب مدينة كوباني.

وقبل البدء بالمسيرة أدلت حركة الشبيبة ببيان إلى الرأي العام دعت فيه إلى رفع وتيرة النضال ضد الاحتلال.

وقرأت الناطقة باسم حركة الطلبة الديمقراطي فاطمة سيدو البيان باللغة الكردية، وجاء فيه ما يلي:

"أرادوا أسر الشعب الكردي كافة بشخص القائد آبو لأنه ناضل ضد الأنظمة السلطوية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع في محاولة لتحرير القوم المظلوم، وذلك بمساعدة جهات سمّت نفسها الكردية ولكنها لا تتنسب إلى الكرد أو الإنسانية.

الدولة التركية تريد إعادة تاريخ السلطوية بحق الشعب الكردي، فبتاريخ ٩ أكتوبر عام ٢٠١٩ وفي الذكرى السنوية لبدء المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان عام ١٩٩٨، هاجمت الدولة التركية ومرتزقتها سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، واليوم بمساعدة مرتزقة PDK تهاجم الدولة التركية منطقة غاري ومن هنا يتضح استمرار المؤامرة بحق الشعب الكردي.

نحن حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات لن نبقى صامتيين حيال هذه المؤامرة، بدءًا من النفير العام حتى تنظيم الفعاليات، سنهدم عالمًا من دون القائد على رأس المحتلين والخونة.

حان وقت الحرية وحان وقت هدم الدولة التركية وأعوانها، وندعو كافة الشبيبة في أجزاء كردستان الأربعة وفي العالم أجمع إلى رفع وتيرة النضال، وأن نكون أهلا لقائدنا والكريلا، وننضم إلى هذه المقاومة التاريخية بشعور قومي وثوري ونناضل ضد هذا الاحتلال، وأن نشعل نار المقاومة ونعِد بالعيش مع قائدنا في وطن حر".

وبعد قراءة البيان، انطلقت المسيرة بمشاركة المئات من شبيبة إقليم الفرات رافعين لافتات كتب عليها "سنهدم عالمًا دون القائد على رأس الاحتلال"، ومرددين شعارات تحيي القائد وثورة ١٩ تموز ومقاومة الشعب في وجه الاحتلال.

هذا وسيكمل المشاركون مسيرتهم وصولًا إلى ناحية تل غزال جنوب مدينة كوباني للمبيت فيها الليلة، ثم الاستمرار في مسيرتهم وصولًا إلى ناحية شيران ثم مدينة كوباني للانضمام إلى المسيرة المركزية التي ستقام يوم 15 شباط في ذكرى اعتقال القائد عبدالله أوجلان.

(م ع/ج)

ANHA