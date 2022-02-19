قبيّل اليوم العالمي للغة الأم...تخريج عددً من طلبة اللغة الكردية في كوباني

واجتمع المئات ظهر اليوم الأحد، في مدرسة قرية طاشلوك جنوب شرق مدينة كوباني 20 كم، للمشاركة في حفل تخريج 15 طالبةً أنهين دورة تدريبة للغة الكردية باسم دورة الشهيد شيركو كوباني.

وتعتبر الدورة الرابعة من نوعها بعد دوراتٍ مماثلة في قرى عليشار، قره موغ وخربيسان برعاية حزب الاتحاد الديمقراطي، لمحو الأمية وتعليم أكبر عددٍ ممكن من الأهالي اللغة الأم.

وخلال مراسم تخريج الدورة تحدث الرئيس المشترك لمجلس بلدة طاشلوك محمد خضر بجي والذي اعتبر أن فعاليات تعلم اللغة الأم هي الإجابة الأوضح والأقوى لأعداء الشعب الكردي، ومفادها أن الشعب حاضرٌ بلغته وثقافته.

من جانبه ألقى عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي عبدالعزيز محمود كلمةً أشار فيها إلى أن حماية اللغة والثقافة الكردية مهمة تاريخية، وأن المنطقة تعيش مرحلةً يتطلب من الجميع بذل مجهودٍ مضاعف في ميادين مختلفة وأهمها اللغة للحفاظ على الثورة والوجود الكردي.

كما القت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية شيران سلامة عطي كلمة قالت فيها "إن المرأة في روج آفا تثبت نفسها يوماً بعد يوم أنها قادرةٌ على خطو خطواتٍ كبيرة في إطار إنجاح الثورة والعمل وفق توجيهات القائد الذي وهب الدور الطليعي للمرأة".

وعقب الانتهاء من الكلمات قام عددٌ من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي بتوزيع شهادات التخرج على الطالبات.

(ز س/د)

ANHA