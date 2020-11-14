قبرص: زيارة أردوغان إلى فاروشا استفزازا غير مسبوق

وقال مكتب رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسياديس، في بيان أصدره اليوم السبت: "حضور الرئيس التركي الاحتفالات بالذكرى الـ37 للدولة الزائفة (جمهورية شمال قبرص التركية) وزيارته إلى مدينة فاماغوستا المحاصرة يمثلا استفزازا غير مسبوق ويتناقضان بشكل كامل مع قراري 550 و789 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان إن خطط أردوغان "تقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) لعقد اجتماع غير رسمي خماسي الأطراف" لمناقشة التسوية في قبرص، "ولا تسهم في خلق أجواء ملائمة وإيجابية لاستئناف المفاوضات حول حل القضية".

وينتظر أن يصل أردوغان الأحد إلى شمال قبرص حيث يعتزم القيام "بنزهة" كما قال في منتجع فاروشا الساحلية المقفرة المعروفة بلقب "مدينة الأشباح".

(ي ح)