قبرص: تركيا تفشل الحوار بسبب عنادها

وقال الرئيس القبرصي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن انقسام قبرص سببه تعنت تركيا، مضيفاً أن تركيا تفشل الحوار بسبب سياسة العناد.

وذكر أن "تركيا لا تدفع للقبارصة الأتراك أي عائدات من استغلال أراضيهم، كما تريد تثبيت تقسيم قبرص بشكل دائم".

وأعرب عن استعداده للمشاركة في حوار بناء مع تركيا، والالتزام بقرار المحكمة الدولية، مشيراً إلى أن المستوطنين الذين زرعتهم تركيا بالشطر المحتل أكبر من عدد سكانه.

وتابع أن تركيا استولت على حقوق قبرص في شرق المتوسط، داعياً إلى تطبيق القانون الدولي على تركيا، مشيراً إلى أنها غزت سوريا وتدخلت في ليبيا كذلك.

(ي ح)