قبل توجه وزير الخارجية العراقي لواشنطن... لافروف في بغداد الإثنين المقبل

كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز العراقية، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور العاصمة العراقية، بغداد يوم الإثنين المقبل على رأس وفد حكومي وعدد من الشركات الروسية الكبرى، وسيلتقي خلالها نظيره العراقي، فؤاد حسين والرئاسات العراقية الثلاث".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيبحث في بغداد ملف الطاقة والنفط والغاز وعمل الشركات الروسية، إضافة لملف التسليح"، مشيراً إلى أن "هناك إمكانية لعقد صفقات مختلفة خلال اجتماعات لافروف مع المسؤولين العراقيين".

وتأتي زيارة لافروف قبل توجه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء.

(م ش)