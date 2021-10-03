قبل تفجيرها.. قوى الأمن الداخلي تفكك عبوة ناسفة معدة للتفجير في الحسكة

وقالت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا في بيان كتابي نشرته اليوم على موقعها الرسمي " أجهزتنا الأمنيَّة تُبطل تفجير إرهابي قبل حدوثها بمدينة الحسكة وذلك بعد تحري ومتابعة واستناداً لمعلومات أمنيَّة دقيقة تمكن خُبراء الألغام والمُتفجِّرات يوم أمس السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول من تفكيك عبوة ناسفة كانت مُجهَّزة للتفجير، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام في إقليم الجزيرة".

وأضاف البيان "بعد معلومات أمنيَّة وتحري تمكَّنت أجهزتنا المختصَّة يوم أمس من كشف عمليَّة تخطيط لتفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة على مفرق ذيبه على طريق صفيَّه بمدينة الحسكة، موصولة بجهاز تَحكُّم عن بُعد لتفجيرها".

وأضاف البيان "بعد فرض قواتنا طوق أمنيّ حول مكان تواجد العبوة تمكن خبراء الألغام من تفكيك العبوة وإبطال مفعولها حيث كانت تحتوي على مواد مُتفجِّرة من نوع روكيت وقنابل يدويَّة".

وناشدت قوى الأمن الداخلي في ختام بيانها الأهالي للتعاون معها "تهيب قواتنا الأهالي بأخذ الحيطة والحذر جراء أعمال ضعاف النفوس ومن يسعون لبث الفوضى والإبلاغ عن أي جسم مشبوه لقواتنا، كما تواصل أجهزتنا الأمنيَّة العمل على ملاحقة خلايا الإرهاب ودكِّ أوكارهم".

(م)