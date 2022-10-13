اجتمعت (مجموعة التخطيط النووي) السرية التابعة للناتو، الخميس، في الوقت الذي يمضي فيه الحلف العسكري قدماً في خططه لإجراء مناورة نووية الأسبوع المقبل، وذلك في ظل حديث الناتو عن إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على أنه سيستخدم أي وسيلة ضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وترأس وزراء الدفاع الجلسة، التي تعقد عادة مرة أو مرتين في السنة، في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، يأتي ذلك على خلفية التوتر الشديد حيث يزود بعض حلفاء الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بأسلحة وذخائر متطورة.

ويراقب الناتو بحذر تحركات روسيا، لكنه لم يشهد حتى الآن أي تغيير في وضعها النووي.

واشارت الوكالة إلى أن الغموض الإضافي يأتي من حقيقة أن روسيا من المقرر أن تجري تدريباتها النووية الخاصة قريباً، ربما بشكل متزامن مع المناورات الأطلسية أو بعدها مباشرة، وفقا لدبلوماسيين في الناتو، وقد يعقد ذلك قراءة المنظمة العسكرية المكونة من 30 دولة للحرب ونوايا موسكو، بحسب الوكالة.

وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس للصحفيين "روسيا ستجري أيضا تدريباتها السنوية، على ما أعتقد، بعد أسبوع من التمرين السنوي أو بعده مباشرة. لكن "ما لا نريده هو القيام بأشياء خارج الأعمال الروتينية".

وقال والاس: "هذا تدريب روتيني وكل شيء يتعلق بالاستعداد”، تماماً كما أن "اجتماع الناتو يدور حول التأكد من أننا جاهزون لأي شيء، أعني، هذه هي مهمة هذا التحالف، وهي التأكد من أن الشركاء الثلاثين جاهزون معاً لما يلقى علينا، وعلينا مواصلة العمل من أجل ذلك".

وتقام مناورات الناتو، التي يطلق عليها اسم "ستيدفاست نون"، في الوقت نفسه تقريباً من كل عام وتستمر لمدة أسبوع، وهي تتضمن طائرات مقاتلة قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، لكنها لا تحتوي على أي قنابل حية، كما تشارك طائرات تقليدية وطائرات المراقبة والتزود بالوقود بشكل روتيني.

وستشارك 14 دولة عضو في الناتو في التدريبات، التي تم التخطيط لها قبل بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، وسيجري الجزء الرئيسي من المناورات على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من روسيا.

وأفادت وكالة ""DPA بأن 14 دولة من الدول الأعضاء في حلف الناتو وقعت اليوم الخميس في بروكسل مذكرة حول إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي أكثر تقدماً.

وقالت الوكالة إن وزيرة الدفاع الألمانية، كريسنيت لامبرخت، وزملاءها في حلف الناتو وقعوا على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل مذكرة حول إنشاء "الدرع الصاروخية الأوروبية".

وجرت مراسم توقيع المذكرة بمشاركة ممثلين من كل من بلجيكا وبلغاريا وبريطانيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا والتشيك، وأعلنت إستونيا عن رغبتها في الانضمام إلى هذا المشروع أيضاً.

(م ش)