قبل استئناف المباحثات النووية.. اجتماعات ثنائية وثلاثية بين روسيا والصين وإيران

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أن فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا، اليوم الأحد، وذلك قبل استئناف المباحثات النووية.

وقال الدبلوماسي الإيراني، محمد رضا غايبي، لوكالة الطلبة إن "الفريق الإيراني وصل يوم السبت إلى فيينا وبدأ اجتماعات استمرت اليوم الأحد على مستوى الخبراء مع رؤساء فريقي التفاوض الروسي والصيني، وكذلك مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا".

ومن المقرر أن تُستأنف المباحثات، المتوقفة منذ حزيران/ يونيو، غداً الإثنين في العاصمة النمساوية بين طهران من جهة وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا من جهة أخرى، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المباحثات بشكل غير مباشر.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الجمعة الماضي، أن التوصل إلى اتفاق "فوري" ممكن إذا "كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها كاملة، ورفع العقوبات".

كما كرر الدعوة إلى "ضمانة جدية وكافية" بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية مجدداً.

(د ع)