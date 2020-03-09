قبل اللقاء مع أردوغان.. أوروبا تطالب تركيا بإبعاد اللاجئين عن الحدود اليونانية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي قبيل اللقاء المرتقب اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على تركيا نقل اللاجئين بعيداً عن الحدود اليونانية وأضافت "التوصل إلى حل لهذا الموقف يتطلب تخفيف الضغط الموجود على الحدود".

وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك حاجة فورية أيضاً لضمان حق اللجوء ودعم تركيا واليونان ونقل الأشخاص، خاصة القُصّر، العالقين على الجزر اليونانية لأوروبا.

ويتوجه أردوغان اليوم إلى بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حيث سيلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة اتفاق عام 2016، وقال مكتب أردوغان إنه من المقرر أن يلتقي أيضاً رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

وتحاول تركيا من خلال ورقة اللاجئين الضغط على الاتحاد الأوروبي واستخدامها كورقة سياسية تهدد فيها الدول الأوروبية، حيث اتهم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركيا باستغلال يأس المهاجرين "لأغراض سياسية".

(آ س)