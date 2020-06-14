وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلات روسية نفذت نحو 4 غارات جوية فجر اليوم، حيث استهدفت أطراف البارة وحرش كفرنبل في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وفي السياق ذاته، قصفت القوات الحكومية المتمركزة في جورين قريتي قسطون في ريف حماة واللج في ريف إدلب.

كما قصفت القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة خطوط القتال في منطقة سراقب شرق محافظة إدلب.

هذا وذكرت شبكة "بلومبيرغ" أمس، أن وزيري الدفاع والخارجية الروسيين سيجريان زيارة إلى أنقرة اليوم من أجل إجراء مباحثات بشأن خلافات وتضارب في كل من سوريا وليبيا.

(ش ع)