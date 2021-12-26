قبل آستانا 17 وبعدها.. صالح مسلم يقيّم الأوضاع في المنطقة عبر برنامج خاص على وكالتنا

قصفت الدولة التركية يوم أمس منزلاً في كوباني بطائرة مسيرة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 7 آخرين منهم مصابون في حالات حرجة. وارتكبت الدولة التركية المحتلة والمجموعات المرتزقة التابعة لها قبل أيام قليلة مجزرة أخرى في ناحية زركان وتل تمر، مما أسفر عن استشهاد أ4 مواطنين وإصابة 14 مواطنا وثلاثة من جنود قوات حكومة دمشق.

وقصفت زركان أثناء اجتماع أستانا 17 وكوباني بعد اجتماع أستانا. كما يستمر حصار المنطقة وإغلاق معبري الوليد وفيش خابور الحدوديتين ومحاولات تعزيز حركة أجهزة الاستخابرات التركية في المنطقة.

ما الذي تعنيه هذه الهجمات والمحاولات قبل نهاية العام ؟ ما هو هدفهم من تغيير التكتيكات والاستراتيجيات؟ ما الدور الذي تلعبه كل من أمريكا وروسيا والقوى الدولية في الهجمات؟

سيجيب عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم على هذه الأسئلة والأسئلة المرتبطة بها خلال برنامج مباشر عبر وكالتنا.

سيعرض البرنامج الخاص في تمام الساعة 20:00 بتوقيت روج آفا على موقع وكالتنا وحساباتنا الإلكترونية الأخرى.

يمكنكم متابعة البرنامج عبر الروابط التالية:

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(ر)

ANHA