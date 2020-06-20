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قبائل ليبية تؤيد خطاب السيسي

أعلنت قبائل مدينة ترهونة الليبية تأييدها ودعمها لما جاء في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم حول ليبيا، والذي قال فيه بأن التدخل المصري بات شرعيا في ليبيا.
العالم والشرق الأوسط 2020-06-20T20:57:00 بنغازي

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا"، و تعقيبا على ذلك أصدر مجلس مشايخ ترهونة الليبية بيانا أعلنوا خلاله دعمهم لخطاب السيسي.

وذكر البيان أن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة يعلن تأييده المطلق لما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم حول ليبيا، وبحضور وفد عن القبائل الليبية، الذي أكد على السيادة الليبية وضرورة المحافظة عليها من خلال الدفاع عن الأمن القومي العربي".

ووصف بيان القبائل التدخل التركي بـ "الاستعمار الذي يسعى إلى السيطرة على مقدراتنا ونهب ثرواتنا، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وإحياء الإرث العثماني، علاوة على تحويل ليبيا إلى حاضنة للإرهاب والمرتزقة والدواعش".

 (م ص/ك)


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