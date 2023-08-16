قبائل عربية تبدي تضامنها مع موقف قبيلة الجبور

شهدت مدينة الحسكة في 13 آب الجاري توتراً بين أبناء قبيلة الجبور ومرتزقة الدفاع الوطني التابعين لقوات حكومة دمشق، في محيط المربع الأمني في مدينة الحسكة، إثر اعتداء ما يسمى متزعم مرتزقة الدفاع الوطني ومجموعة من مرتزقته على أحد وجهاء قبيلة الجبور، وعليه توجّه اليوم وفد من قبيلة البكارة وممثلون عن قبيلة الجبور في الرقة ومنبج إلى مدينة الحسكة للتضامن مع أفراد القبيلة.

وضم الوفد أحمد حمود السعيد من عشيرة الحمدون الكظة التابعة لقبيلة الجبور في الرقة والشيخ كامل المختار ممثل قبيلة الجبور في مدينة منبح والشيخ محمد الحميد البشير باسم قبيلة البكارة.

وبعد الترحيب، ألقى الشيخ كامل المختار من عشيرة الحمدون الكظة التابعة لقبيلة الجبور وممثل القبيلة في مدينة منبج كلمة أكد فيها تضامنه مع أبناء قبيلته، وأشار: "أتينا لنعلن تأييدنا بالمال والأرواح ووقوفنا إلى جانب أعمامنا قبيلة الجبور، وموقف رموز قبيلة الجبور آل الملحم والشيخ عبد العزيز المسلط، فكرامة عبد العزيز المسلط هو كرامة كل جبوري".

كما ألقى الشيخ محمد الحميد البشير باسم قبيلة البكارة كلمة، أكد فيها دعمه لقبيلة الجبور: "أتينا لنوجّه رسالتنا أننا جميعاً، أبناء القبائل والعشائر مهما اختلفت الجغرافية السورية، من درعا إلى دير الزور، لنا مصير واحد وكرامة واحدة".

مؤكداً: "أن التعدي على شخص من القبيلة أو رمز يعتبر تعدّياً على كافة القبائل السورية، ونحن نقول إن هذه رسالة صحوة لكافة القبائل بأخذ دورها الحقيقي في القيادة والريادة، وإن القبائل موجودة وهي الرقم الصعب الذي يفرض قرارات على سائر المستويات، ونتمنى من هذا الموقف ومن هذا المكان أن تكون هذه الصحوة صحوة إيجابية بما يخدم مصالح أبناء القبائل والعشائر وإننا جميعنا نسيج واحد ونكمل بعضنا البعض".

هذا ولا يزال التوتر بين الطرفين مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر.

(م ح)

ANHA