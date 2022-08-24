قاطنو مخيم سري كانيه ينددون بهجمات دولة الاحتلال التركية

وخرج أهالي مخيم سري كانيه، الذي يقع شرقي مدينة الحسكة، مساء اليوم، في تظاهرة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي واستهداف المدنيين.

وبدأت التظاهرة من أمام مجلس المخيم وصولاً إلى نهاية المخيم، حاملين يافطات كتبت عليها شعارات " لا للاحتلال الوقت وقت حماية الثورة" " أوقفوا إرهاب دولة الاحتلال التركي على النساء" " انتقاماً لداعش استهدفت دولة الاحتلال التركي جيان تولهلدان".

وفي نهاية التظاهرة قرئ بيان باسم الأهالي من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء هيلين سينو.

البيان استنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين والأطفال.

وجاء في البيان أيضاً: "إننا كمكونات شمال وشرق سوريا، كحركات نسائية في المنطقة، بوقفتنا هذه نعبر عن سخطنا الشديد على الصمت الدولي تجاه ما يجري في المنطقة، كما ونحمل مسؤولية كل هذه المجريات للدول الضامنة في المنطقة وخاصة روسيا وأمريكا، فهما الدولتان الضامنتان في المنطقة".

ودعاء البيان المجتمع الدولي إلى العمل من أجل وقف هجمات الاحتلال التركي، وفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا. كما دعا التنظيمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حماية وحقوق الطفل إلى الإسراع في فتح تحقيق بشأن ما يجري في المنطقة وبخاصة استهداف الأطفال.

(ن م/ك)

ANHA