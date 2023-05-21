قاطنو مخيم مخمور يرفضون محاولات تطويق المخيم

يحاول الجيش العراقي، منذ يوم أمس، إحاطة مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي"، بالأسلاك الشائكة ووضع الأبراج، عبر محاصرة المخيم بالمئات من قوات الجيش والمصفحات العسكرية.

محاولات الجيش العراقي، قابلها رفض من قبل قاطني المخيم، وأفشلت مساعي الجيش العراقي في إحاطة المخيم بالأسلاك.

ومع صباح اليوم، عاود الجيش العراقي نشر عشرات الآليات العسكرية محمّلةً بالذخائر والأسلاك الشائكة لتطويق مخيم مخمور.

ويقطن مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي" الواقع في محافظة نينوى شمال العراق 12 ألف شخص، اعترفت به الأمم المتحدة رسمياً مخيماً للّاجئين عام 2011.

وحاول الجيش العراقي في الـ 27 من كانون الأول عام 2021 وضع الأسلاك الشائكة حول المخيم، وأبدى أبناء المخيم مقاومة اضطر على إثرها الجيش للانسحاب والتراجع.

كما يحاصر الحزب الديمقراطي الكردستاني المخيم منذ صيف 2019، ولا يسمح دخول أي لاجئ/ة إلى هولير، ونتيجة الحصار استشهد العديد من المواطنين على الطرق؛ نتيجة التنقل بين المحافظات الأخرى، فضلاً عن فقدان أكثر من 5 مواطنين لحياتهم بسبب منع الديمقراطي الكردستاني الأهالي من دخول هولير لتلقّي العلاج.

ويرفض قاطنو مخيم مخمور محاولات الجيش العراقي تطويق المخيم.

(أ م)

ANHA