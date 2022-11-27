قاطنو مخيم أبو خشب في دير الزور ينددون بهجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ريف دير الزور الشمالي مسيرة حاشدة في مخيم أبو خشب تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا، بحضور قاطني المخيم وممثلي حركة الشبيبة الثورية السورية حاملين يافطات كتب عليها، "لا للاحتلال التركي" ، "لندافع عن مكتسباتنا الثورية ونحميها".

وجابت المسيرة المخيم وتوقفت في ساحة مبنى إدارة المخيم للإدلاء ببيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية قرأه عضو الحركة، ياسر العبد الله.

أكد البيان "اليوم الذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس حركة الحرية التي أوقدت مشاعل الحرية في شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع هذه الحركة التي كافحت بكل روح فدائية نضالية حيث قدمت هذه الحركة الآلاف من الشهداء في حربها ضد داعش، حيث شاركت في تحرير شمال وشرق سوريا من أجل تحرير الشعوب والمرأة من الظلم والاستغلال".

أوضح البيان "حيث ساد الأمن والاستقرار في بلادنا ولكن بعدما سقط داعش تحاول دولة الاحتلال التركي الانتقام له من خلال هجماتها على المنطقة".

شدد البيان "سنقاوم المحتل التركي حتى آخر قطرة من دمائنا عاشت قوات سوريا الديمقراطية".

(ع ع/ف)

ANHA