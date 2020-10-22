قاتل المدرس الفرنسي كان على اتصال مع متشدد في سوريا

قال مصدر مقرب من القضية لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس إن الرجل الذي قطع رأس مدرس في فرنسا بسبب عرضه رسوم متحركة للنبي محمد في المدرسة كان على اتصال "بمتطرف" يتحدث الروسية في سوريا.

ووجهت اتهامات لسبعة أشخاص بالتواطؤ بعد أن قتل الشاب الشيشاني البالغ من العمر 18 عاماً عبد الله أنزوروف المدرس صامويل باتي يوم الجمعة، ومن بينهم شابان ساعداه في التعرف على المعلم.

وقال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء، إن طلاباً في المرحلة الإعدادية أرشدوا الإرهابي إلى مكان المدرس المقتول.

(م ش)