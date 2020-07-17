قامشلو تودع شهيدها مصطفى حتو إلى مثواه الأخير

تجمع المئات من أهالي مدينة قامشلو وريفها, أمام مجلس حي العنترية بالمدينة لاستلام جثمان المناضل في واجب الدفاع الذاتي مصطفى حتو الذي استشهد اثناء قيامه بمهامه الوطنية اثر اصابته بنوبة قلبية وذلك بتاريخ 15 من الشهر الجاري، رافعين أعلام قوات واجب الدفاع الذاتي، وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سورية الديمقراطية وصور الشهداء.

وبعد استلام المشيعين لجثمان المناضل توجهوا صوب مزار الشهيد دليل ساروخان بموكب ضم العشرات من السيارات.

وأمام المزار استقبل أهالي قامشلو جثمان المناضل بالزغاريد وترديد الشعارات التي تخلد الشهداء وسط رفعهم إشارات النصر, ورافعين صور المناضل.

ثم حمل مقاتلو واجب الدفاع الذاتي جثمان الشهيد مصطفى على الاكتاف, وتوجهوا به صوب منصة الشرف لتقام له المراسم، والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء عصام إبراهيم الذي قدم التعازي لذوي الشهيد وتنمى لهم الصبر والسلوان وقال :" نحن بمجلس عوائل الشهداء نعاهد شهدائنا على الدوام بأن نكون أوفياء لتضحياتهم، ونتابع نضالهم ومسيرتهم حتى تحقيق أهدافهم وأهداف شعوبنا في نيل الحرية والعيش بأمن وسلام وتآخي".

تلاها القاء كلمة من قبل الاداري في حزب الاتحاد الديمقراطي فيروشا رمضان حيث اشار في مستهل حديثه إلى التضحيات والبطولات التي قدمها الشهداء في سيبل أن يعيش شعوبهم بأمن وسلام، فيما تطرق إلى الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا بشكل مستمر ويستهدف أمن المنطقة وقال" الاحتلال التركي مهما حاول فهو مهزوم لأننا نستمد قوتنا وارادتنا من دماء شهدائنا وفكر وفلسفة قائد الأمة الديمقراطية عبدالله اوجلان، لذلك هو مهزوم أمام هاتين القوتين".

بدوره قال القيادي في قوات واجب الدفاع الذاتي في إقليم الجزيرة بشير ناشد عبد الكريم :"نقدم أحر التعازي لعائلة الشهيد ولرفاق دربه في فرقة الشهيد إياز، ونعزي انفسنا باستشهاد رفيق دربنا مصطفى الذي كان من أوائل الذين انضموا إلى واجب الدفاع الذاتي على الرغم من كبر سنه إلا أنه سخر نفسه وعائلته لخدمة وطنه وأراضه وقضيته".

وأضاف "‘ن الشهيد مصطفى يمتلك روح رفاقية عالية حيث كان يحث رفاقه ويدعمهم دوماً ويقدم لهم الدعم المادي والمعنوي وزرع الروح الوطنية بين رفاقه".

وبعد الانتهاء من الكلمات حمل ابن أخ الشهيد مصطفى، الشاب حسين علي حتو سلاح عمه وعاهد على مواصلة نهج عمه وكافة شهداء الحرية حتى تحقيق كامل أهدافهم.

ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء زيور شيخموس وتم تسليمها لذويه.

واختتمت المراسم برفع جثمان الشهيد مصطفى على الأكتاف ليواري الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء .

هذا وستقام يوم غد السبت مراسم عزاء الشهيد أمام دار الشهيد الكائن في حي قدوربك بمدينة قامشلو.

(س ع/ل)

ANHA