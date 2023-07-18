قامشلو تؤازر الحسكة والرقة على الطريق

مع استمرار دولة الاحتلال التركي بسياساتها التعسفية بحق الشعب في شمال وشرق سوريا، وقطعها مياه علوك عن أكثر من مليون ونصف المليون الإنسان، لأكثر من 36 مرة، منذ احتلالها إلى يومنا الراهن، أعلنت مديرية المياه في الحسكة في 3 تموز، أن تركيا حوّلت مدينة الحسكة إلى منطقة منكوبة.

ومع بلوغ درجات الحرارة أعلى مستوياتها في مدينة الحسكة على وجه الخصوص، وفي ظل أزمة المياه التي تشهدها، أطلقت مديرية المياه بالتنسيق مع لجنة البلديات في مدينة قامشلو حملة لتوزيع المياه في مدينة الحسكة، في خطوة داعمة ومساندة لتخفيف أعباء المعاناة عن كاهل سكان المدينة المنكوبة.

وتوجّه صباح اليوم 40 صهريجاً وسيارات الإطفاء من مدينة قامشلو إلى مدينة الحسكة؛ ليتم توزيع المياه على سكان المدينة.

وحسب ما أفاد الرئيس المشترك لمديرية المياه في مقاطعة قامشلو خورشيد عيسو لوكالتنا: "فإن المبادرة جاءت بعد الاجتماع الأخير للجنة البلديات ومديرية المياه في مقاطعة قامشلو".

وأوضح خورشيد عيسو: "سيتم توزيع المياه بشكل أسبوعي، والهدف من هذه الخطوة تخفيف العبء عن سكان المدينة في ظل الأزمة التي يشهدونها".

وحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا من الرئيس المشترك لدائرة المياه في الحسكة، فإن قافلة من الصهاريج لم يتبين عددها بعدُ، توجّهت صباح اليوم من مدينة الرقة باتجاه الحسكة، لمؤازرة الصهاريج التي قدّمت من قامشلو.

(م ح)

ANHA