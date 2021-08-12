قامشلو تستذكر شهداء شهر آب

لاستذكار 97 شهيداً من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وأعضاء الإدارة الذاتية الذين استشهدوا في شهر آب أقيمت مراسم استذكار في مدينة قامشلو. كما تم خلال المراسم استذكار شهداء قوات الدفاع الشعبي الذين استشهدوا في شهر آب.

وشارك في المراسم التي أقيمت في مزار الشهيد دليل صاروخان عوائل الشهداء والمؤسسات العسكرية وأهالي قامشلو.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء. بعدها تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء إبراهيم محمود وقال بأن شهر آب شهر مقدس بالنسبة للشعب الكردي وتابع قائلاً:" الشهداء هم قادة نضالنا. قائد 15 آب معصوم قورقماز (عكيد) علمنا المقاومة. واليوم نحن نسير على خطا الشهداء ونقاوم في وجه الهجمات الاحتلالية بهذه الروح. نحن نتنفس اليوم بفضل شهدائنا وسنسير على خطا شهدائنا حتى النصر".

بعدها تمت قراءة أسماء 97 شهيداً.

ثم تم الاستماع إلى تسجيل صوتي للشهيد روبار هبون (ريناس محمد أمين) الذي استشهد في خاكورك.

وانتهت المراسم بالشعارات التي تخلد الشهداء.

(م م)

ANHA