قامشلو تستذكر شهداء انتفاضتها بإيقاد الشّموع في الشّوارع

ويصادف غداً 12 آذار الذّكرى السّنويّة الـ 16 لانتفاضة قامشلو الّتي استشهد فيها أكثر من 35 شخصاً على يد قوّات النّظام البعثيّ والشّوفينيّين المرتبطين بالنّظام، ولاستذكار شهداء الانتفاضة، أوقد أهالي مدينة قامشلو اليوم الأربعاء، الشّموع في الشّوارع، تخليداً لذكرى الشّهداء.

يُذكر أنّ انتفاضة 12 آذار، انطلقت شرارتها من مدينة قامشلو، حيثُ حاول النّظام البعثيّ وبعض الشّوفينيّين خلق فتنة طائفيّة بين الكُرد والعرب على خلفيّة مباراة لكرة القدم، أُقِيمت بين فريقي نادي الفتوّة (دير الزّور)، ونادي الجهاد (قامشلو) في المدينة، وعلى إثرها خرج الكُرد في عموم سوريّا بانتفاضة، رفضاً لتلك السّياسات والجرائم الّتي ينتهجها النّظام البعثيّ بحقّ الشّعب الكرديّ.

(أس- ب ر/ل)

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