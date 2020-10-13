قامشلو تستضيف الندوة الحوارية الثامنة لمجلس سوريا الديمقراطية

انطلقت قبل قليل الندوة الثامنة لمجلس سوريا الديمقراطية في صالة زانا في مدينة قامشلو، تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات" لضمان المواطنة وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية.

ويشارك في فعاليات الندوة الحوارية 130 شخصاً من ممثلي العشائر والأحزاب والقوى السياسية، والمجلس الوطني الكردي، وممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، ومثقفين وحقوقيين وشخصيات مستقلة.

وتُدار أعمال الندوة من قبل رئيسة المجلس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، وعضوة المجلس الرئاسي جاندة محمد وعلي رحمون، ورئيس حزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم.

وستركز فعاليات الندوة الحوارية على محورين، المحور الأول عن الحوار السوري- السوري ويتضمن الحوار مع المعارضة، الحوار مع النظام، الحوار الكردي- الكردي وانعكاسه على الحل السياسي.

أما المحور الثاني يتمحور حول العلاقات التاريخية بين الشعوب المنطقة، ودورها في بناء الإدارة الذاتية، وآلية تطوير المشاركة والعمل المؤسساتي في الإدارة الذاتية.

وعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوات مماثلة، في مدينة الحسكة، والرقة، وطبقة، ومنبج، وكوباني، واليوم في مدينة قامشلو.

(كروب/ أ ب)

ANHA