قامشلو تستعد لاستقبال

يواصل مقاتلو الكريلا تسطير ملاحم المقاومة ضد هجمات الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال التركي في مناطق جنوب كردستان. فيما عبر أهالي مناطق شمال وشرق سوريا عن رفضهم لهذه الهجمات عبر الخروج إلى الساحات والميادين بشكل يومي.

وبعد الحادثة التي تم افتعالها في متينا، يسعى الاحتلال التركي إلى إشراك قوات الحزب الديمقراطي في القتال ضد الكريلا، فيما أثارت تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني استياءاً شعبياً واسعاً.

وفي السياق يستعد أهالي إقليم الجزيرة إلى المشاركة في تجمع ومسيرة كبرى في الساعة الـ 17.00 من يوم الـ 10 من حزيران الجاري. ومن المترقب أن يشارك عشرات الآلاف من الأهالي إلى التجمع والمسيرة التي ستنظم تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والغدر"، للتعبير عن استيائهم ضد هجمات جيش الاحتلال التركي وشركائه المحليين.

ومن المقرر أن يتجمع عشرات الآلاف من الأهالي في دوار أوصمان صبري حيث ستنطلق المسيرة باتجاه ملعب 12 آذار ليتجمع المشاركون في الساحة الموجودة بجانب الملعب.

اللجنة التحضيرية للمسيرة دعت جميع أبناء الشعب بالانتفاض ضد الاحتلال والغدر.

ANHA