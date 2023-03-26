قامشلو.. تكريم مخرج مسرحي وقراءة رسالة في اليوم العالمي للمسرح

بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمسرح نظمت فرقة المسرح اليوم الأحد، حفلاً، شارك فيه العشرات من المثقفين والفنانين وممثلو المسرح بالإضافة إلى العديد من أهالي المدينة، وذلك في مركز التأهيل المسرحي بمدينة قامشلو.

بدأت الفعالية بكلمة الإداري في فرقة المسرح، عبدالرحمن إبراهيم، استذكر من خلالها شهداء مجزرة جنديرس وقال : باسم فرقة المسرح وجميع أعضائها نبارك هذا اليوم على جميع العاملين على خشبات المسرح والمخرجين والكتاب..

أشار إبراهيم بأن "الفرقة تركت خلفها 9 أعوام من العمل والنجاحات، كانت تظهر نواقص في العمل أحياناً ولكن حاولنا بقدر المستطاع أن نقدم شيئاً لمجتمعنا"، مبيناً " استطاعت فرقة المسرح وبحسب استراتيجيتها التي تضعها في كل عام عمل ثلاث مسرحيات وتقديمها، خلال سنة 2022و 2023".

مضيفاً "نسعى خلال الأعوام الأخيرة وبالتواصل مع المنظمات والشبكات العالمية للفنون، ليتم قبولنا كفرقة مسرح رسمياً عالمياً، وجهود هذا العام 2023 ستكون في هذا النطاق وبهذه الأهداف"، وطالب بالعمل سوياً مؤكداً بأن "الإنجازات والطموحات التي نسعى إليها ليست للمسرح وحسب وإنما تشمل العامة".

تلته قراءة رسالة الهيئة الدولية للمسرح (أي تي أي)، والتي كتبت من قبل الممثلة السينمائية المصرية، سميحة أديب، والتي قرئت من قبل، الكاتب والمترجم نواف بشير، وقرئت باللغة الكردية، وتقول الرسالة "عندما نعتلي خشبة المسرح فإننا نعتليها وبداخلنا حياة واحدة لإنسان واحد إلا أن هذه الحياة لديها قدرة عظيمة على الانقسام والتوالد لتتحول إلى حيوات كثيرة نبثها في هذا العالم لتدب فيه الحياة وتورق وتزدهر فقط لننتشي بعطرها مع الآخرين".

تابع "لقد مشى الإنسان على هذه الأرض وتحت هذه السماء منذ آلاف السنين وسيظل يمشي فلتخرجوا قدميه من أوحال الحروب والصراعات الدموية ولتدعوه لتركها على باب المسرح لعل إنسانيتنا التي أصبح يعتريها الشك تعود مرة أخرى يقيناً قاطعاً يجعلنا جميعاً مؤهلين بحق أن نفخر بأننا بشر وبأننا جميعاً أشقاء في الإنسانية".

واختتمت الرسالة "نحن المسرحيين حملة مشعل التنوير منذ أول ظهور لأول ممثل على أول خشبة مسرح أن نكون في طليعة المواجهة لكل ما هو قبيح ودميم ولا إنساني، نواجهه بكل ما هو جميل ونقي وإنساني.. نحن ولا أحد غيرنا.. نمتلك القدرة على بث الحياة.. فلنبثها معاً من أجل عالم واحد وإنسانية واحدة".

واختتمت الاحتفالية بتكريم المخرج المسرحي، أنور محمد، لجهوده في العمل المسرحي، والذي بارك بدوره هذا اليوم (اليوم العالمي للمسرح)، على جميع الممثلين والمخرجين المسرحيين والذين يجهدون من أجل المسرح.

(ك آسـ)

ANHA