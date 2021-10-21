قامشلو تحتضن مهرجان الشهيدة ستيرفان الثالث للمرأة الشابة

وبتنظيم من اتحاد المرأة الشابة، شاركت في موسم مهرجان هذا العام فرق للشابات فقط لـ (كرة الطائرة، كرة القدم، التايكواندو، الكاراتيه) التي توافدت من كافة مناطق إقليم الجزيرة، كما شارك في المهرجان محبو الرياضة.

وعرض في المهرجان معرض لكتب وصور القائد عبد الله أوجلان، صور مناضلي ثورة روج آفا، وحركة حرية كردستان، ويافطات كتب عليها "المرأة فقط وفقط فلتكن لذاتها".

وانطلق المهرجان بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، ثم باركت عضوة منسقية اتحاد المرأة الشابة لشمال وشرق سوريا، فريدة نعسان انطلاق المهرجان وحيت المقاومة التي يبديها مقاتلو حركة حرية كردستان ضد جيش الاحتلال التركي.

ونوهت فريدة "ينطلق المهرجان الثالث للمرأة الشابة في وقت نتعرض فيه لهجمات إبادة، ووجودنا مهدد بالخطر، اليوم المرأة الشابة تحمي الثقافة التي حافظنا عليها خلال مئات السنين، وهي المقدامة في ثورة روج آفا وهذا ميراث آلاف السنوات، اليوم يحافظ عليه شابات وشباب هذا الوطن".

من جانبها أشارت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا ريحان لوقو إلى أنه في مناطق شمال وشرق سوريا ومع بروز ثورة روج آفا تلعب المرأة دوراً قيادياً على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والدبلوماسية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

ولفتت ريحان إلى أن المرأة الثورية التي تناضل وتكتب تاريخاً جديداً لشمال وشرق سوريا ستكون محل فخر واعتزاز للعالم أجمع، وبينت:" هذا المهرجان لجميع الشابات من جميع المكونات لتستطيع المرأة لعب دورها على كافة المحاور لا سيما الرياضية والتنظيمية وتقويتها".

وأوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا ريحان لوقو أنه منذ بداية ثورة روج آفا وهناك حرب قذرة يخوضها الأعداء للنيل من الشابات والشباب الذين يدونون التاريخ، إنهم يفعلون ذلك لدحر هذا التاريخ الذي كتب بالدماء، ويهدفون من هذه الحرب إلى إفشال ثورة روج آفا.

بعد الانتهاء من الكلمات انطلقت الفعاليات الرياضية، إذ لعب فريق سردم ضد فريق الاتحاد للشابات، ليفوز سردم في نهاية مباراة كرة الطائرة.

ومن ثم خاض فريق الجزيرة مباراة ضد فريق سردم، ليفوز فريق الجزيرة، بهدف في شباك مرمى سردم، مقابل لا شيء.

وعرضت فرقة سردم للكاراتيه للشابات عدة عروض، ليلعب فيما بعد فريق قنديل ضد برخدان بلعبة بينغ بونغ، (كرة الطاولة)، ليفوز فريق برخدان.

وعرضت مدرسة نمور التايكواندو الدولية عدة عروض، ثم أجريت بعض المسابقات الترفيهية، لتختتم الفعاليات بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني.

(أس/)

ANHA