قامشلو تحتضن المهرجان السادس لأدب وفن المرأة

تحت شعار "المرأة تجدد روح الثقافة" نظم مركز الثقافة والفن في إقليم الجزيرة المهرجان السادس لأدب وفن المرأة، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو شمال وشرق سوريا والذي سيستمر مدة يومين على التوالي.

وأقيم المهرجان برعاية هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا "بإقليم الجزير ة" حيث انطلقت اليوم أول فعالياته، وشارك في المهرجان نساء من شمال وشرق سوريا من مختلف المكونات، وطالبات من جامعة روج آفا قسم الآداب. ليكون المهرجان فرصة لهن لتطوير وعرض أعمالهن الأدبية.

كما حضر المهرجان نخبة من المثقفين والمثقفات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وعشرات الأهالي، ومحبي الفن في إقليم الجزيرة، إلى جانب سياسيين، وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية.

وفي الجانب الآخر من المهرجان عرضت نساء المنطقة، ونساء من الداخل السوري نتاجاتهن اليدوية والفلكلورية التي تعبر عن ثقافة المنطقة، بالإضافة إلى أزياء لكافة المكونات، ومعرض للصور.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة عفاف حسكي والتي قالت: "ينعقد مهرجان المرأة للأدب والفن في دورته السادسة "المرأة تجدد روح الثقافة" والعالم يشهد نزاعات وتناقضات حادة نتيجة الفروقات الكبرى في النظر لحقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص".

وبينت عفاف أن المهرجان يهدف إلى إبراز لون وصوت وثقافة المرأة المتألقة المفعمة بروح النضال والمقاومة ومدى التلاحم بين كافة المكونات، وإظهار مدى إبداعها وإتقانها الفن والثقافة بكل أنواعها وتحفيزها على التطور بشكل أكبر من خلال تبادل الخبرات والنتاجات الفنية المتنوعة، وإعطاء الصورة المُتكاملة المتفردة للمرأة المُثقفة والأديبة والفنانة.

من جانبها باركت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة نظيرة كورية المهرجان السادس للمرأة، وهنأت جميع النساء في شمال وشرق سوريا بمناسبة قدوم اليوم العالمي للمرأة.

وقدمت بعدها العديد من الفرق الفنية والفلكلورية عروضها في المهرجان من بينها فرقة شهداء قرجوخ، فرقة الأصوات الأصيلة، كوما شانو الخادمات، فرقة الدبكة العربية، حكايات، فرقة روجين عرب لإحياء التراث العربي.

وبعد اختتام فعاليات المهرجان في يومه الأول تجول الحضور في المعرض التراثي الذي عرضت فيه المئات من الأعمال اليدوية والتراث الفلكلوري لكل المكونات.

هذا وسيستمر المهرجان لمدة يومين حيث سيتضمن برنامج اليوم الثاني ورشة عمل، قصة، شعر، فلماً قصيراً، مسرح الهلال الذهبي ومسرحية "صراخ" وفرقة "كري ستيرك"، والحفل الختامي، وتوزيع الجوائز.

(س ع- س ب/ل)

ANHA