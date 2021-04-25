قامشلو.. قوات حماية المجتمع تتحرك ليلًا ونهارًا دعمًا لقوى الأمن الداخلي

وكان مرتزقة الدفاع الوطني قد شنوا هجومًا على حاجز لقوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلو يوم الـ20 من نيسان/ أبريل الجاري، ما دفع قوى الأمن إلى استخدام حقها في الدفاع المشروع عن النفس والرد على المرتزقة، ما أدى فيما بعد إلى اندلاع مواجهات على مدار3 أيام.

ودعمًا لقوى الأمن الداخلي التي تبذل قصارى جهودها لحماية المدنيين، كثفت قوات حماية المجتمع دورياتها وحواجزها في شوارع مدينة قامشلو بمشاركة لافتة من قوات حماية المجتمع- المرأة.

عضو قوات حماية المجتمع محمد خير عليكا (55 عامًا) يقول إنهم خرجوا إلى الشوارع بعد افتعال مرتزقة الدفاع الوطني التوتر في قامشلو، وأضاف "بالتعاون مع أعضاء الكومنيات في المدينة وضعنا حواجز ونقاطًا للتفتيش في الشوارع الرئيسة والأحياء الشعبية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات في جميع أحياء مدينة قامشلو، منها نقاط في محيط مناطق الاشتباك".

وفي سياق متصل، تقول عضوة قوات حماية المجتمع- المرأة، وحدة وانكي (53 عامًا)، إن مرتزقة الدفاع الوطني يسعون إلى ضرب استقرار مدينتهم، وتضيف "لهذا نحن نخرج كل صباح إلى شوارع مدينتنا لنحميها، نحن مستعدون لتلبية أية مهام على الدوام".

وأكدت وحدة في ختام حديثها أن لا شيء بإمكانه الوقوف أمامهم إذا كان الهدف هو حماية أراضيهم، مضيفة "في البرد القارس أو في الأجواء شديدة الحرارة، نحن جاهزون".

(ج)

ANHA