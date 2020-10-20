قامشلو... قوات الحماية الجوهرية تنظم مسيرة مطالبة بحرية القائد أوجلان

وانطلقت المسيرة من دوار الشهيد ياسر خانيكا، واتجهت صوب دار الشعب في حي العنترية الواقع في القسم الشرقي من مدينة قامشلو، بمشاركة قوات الحماية الجوهرية في المقاطعة من أبناء كافة المكونات، مرديين شعارات "لاحياة بدون القائد "، ورفع لافتات كتب عليها " نندد بمؤامرة 9تشرين الاول الدولية " ، " لنجعل من 10 تشرين الاول يوما عالمياً لحرية أوجلان " وسط رفع صور القائد عبدالله أوجلان .

وتوقف المشاركون دقيقة صمت لدى وصولهم أمام دار الشعب، تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان والذي أكد بدوره على ضرورة رفع وتيرة النضال بكافة الصعد حتى تحقيق الحرية لأوجلان، كما استنكر صاروخان جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، والانتهاكات التي تحدث بحق المرأة في تلك المناطق .

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية أوجلان وتستنكر الصمت الدولي.

(ه ع/ل)

ANHA