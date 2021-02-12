قامشلو... ندوتان عن المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان

الندوة الأولى أقيمت في مدرسة بلدة الكرباوي، وخلالها تحدث عضو حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) عابد إبراهيم ، فيما ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي مسعود داود كلمة في الندوة التي أقيمت في مدرسة بلدة هيمو.

وقال عابد ابراهيم "في عام 1993 أعلن القائد عبد الله أوجلان عملية السلام بإعلان وقف إطلاق النار من قبل حزب العمال الكردستاني، في محاولة منه إحلال السلام في كردستان والشرق الأوسط".

وأشار إبراهيم إنه في ذلك الوقت تم تعليق الاتفاق بسبب اغتيال الرئيس التركي "تورغوت أوزال" من قبل المخابرات التركية ، والذي كان في ذلك الوقت يجري المفاوضات مع أوجلان لإحلال السلام وحل القضية الكردية".

وأضاف إبراهيم "ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعرض القائد عبدالله أوجلان هذه المرة لمؤامرة دولية في أعوام التسعينيات وأدت لاختطافه وتسلميه للسطات الفاشية التركية".

أما مسعود داود فقال خلال إلقاء كلمته: "بهدف منع القائد أوجلان من إحلال السلام وحل القضية الكردية، أقدمت تلك الأطراف المشاركة في المؤامرة بحبك تلك المؤامرة بحقه ويفرضون عليه عزلة مشددة أيضاً داخل سجنه".

وأضاف داود: "المقاومة والانتصارات التي تحققت في روج آفا هي من نتاج فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، ولذا علينا أن نكون لائقين بذلك الفكر الحر وأن نرفع من وتيرة نضالنا حتى نيل حرية القائد وتحقيق كل ما يطمح إلى تحقيقه".

واختتمت الندوتان بعرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان في 15 شباط 1999.

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ANHA