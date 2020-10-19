قامشلو.. مظاهرة لقوات حماية المجتمع تنديداً بجرائم الاحتلال التركيّ

وتجمّع المئات من أعضاء حماية المجتمع من منطقة ديرك ونواحيها كركي لكي وجل آغا وتل كوجر أمام معهد الشهيد باز للغة في كركي لكي للمشاركة في التظاهرة للتنديد بالمؤامرة الدولية والعزلة المفروضة على القائد أوجلان، وممارسات الفاشية التركية على شمال وشرق سوريا وحفتانين.

وانطلقت التظاهرة من أمام معهد الشهيد باز، رفع المتظاهرون خلالها لافتات كُتب عليها: "سنرفع روح المقاومة ونحرّر عفرين وسري كانيه وكري سبي"، وجابت الشارع الرئيسي في المدينة، وسط ترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة القائد أوجلان في سجون الفاشية التركيّة.

وعند وصول التّظاهرة إلى مركز قوات حماية المجتمع، تحوّلت إلى تجمّع جماهيري، فوقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل المنسقية العامّة في حركة المجتمع الديمقراطي ميديا أحمد، فقالت في بداية حديثها: "في شخص الشهيد عكيد جفيان نستذكر جميع الشّهداء، وننحني أمام تضحياتهم الّتي قدّموها في سبيل حرّية الشعوب وكرامتها".

وتابعت ميديا: "نفتخر بتعدد اللغات في مناطقنا، وتوحّدت الدّماء أيضاً في خنادق القتال على فكر وفلسفة القائد، فإنّنا لا نريد الحرب، نحن دعاة السلام، نطالب بحقوقنا وحريتنا".

وأشارت ميديا إلى قوات حماية المجتمع بالقول: "إنّها عملت ولا زالت تقدّم بلا كلل وملل كل التضحيات، فهي تمثّل قيم الثورة، وهذه المؤسسة لائقة أن تتصدر حملة لا للاحتلال والاضطهاد والعبودية، لأنّها تمثّل روح المجتمع بجوهرها وتمثّل مكتسبات الثورة".

ومن ثمّ انتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا وحفتانين.

(كروب/إ)

ANHA