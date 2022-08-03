قامشلو.. محاضرة استذكاراً لمأساة شنكال في ذكراها الثامنة

نظمت، اليوم، هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة محاضرة بعنوان" الجرح المخزي في خاصرة البشرية، سنجار شنكال"، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو. حضرها عدد من الأهالي والمثقفين.

وزينت قاعة المحاضرة في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بلافتة " شنكال في قلوبنا، مجزرة شنكال صفحة سوداء في تاريخ البشرية واستمرار تبعاتها مسؤولية الجميع".

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الشاعر والكاتب جوان حمي محاضرة حول المجزرة التي تعرض لها الإيزيديين في شنكال عام 2014 على يد مرتزقة داعش. وأشار في نصه إلى الألم التي يواجه الانسان عندما يتحدث عن معاناة شعبه والمجازر التي تعرضوا لها، والانتهاكات اللاأخلاقية بحق النساء والأطفال.

ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحضور حول محور المحاضرة.

(ك.آ/ك)

ANHA